Ковбойские сапоги и рубашка оттенка Butter Yellow: стильный образ от бывшей Комарова

Бывшая жена путешественника Дмитрия Комарова, модель и ведущая Александра Кучеренко, показала стильный летний образ, который сможет повторить каждая.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Кучеренко.

Какой "лук" выбрала бывшая Комарова

Рубашка

Основа образа - бледо-желтая рубашка с длинными объемными рукавами, которые имеют завязки на манжетах. Это придает образу легкости и воздушности.

Модель украшена вышивкой и фактурным узором. На груди есть накладные карманы, а возле воротника - декоративные завязки, которые придают непринужденность образу.

Юбка

Длинная белая юбка с высоким разрезом спереди, которая демонстрирует стройные ноги и сапоги, а также придает образу динамичности.

Обувь

Ковбойские сапоги из кожи с контрастным черно-белым дизайном и вышивкой. Они являются ключевым акцентом, делающим образ современным и менее традиционным.

Александра Кучеренко показала стильный лук с ковбойскими сапогами (фото: instagram.com/aakucherenko)

Стиль

Бохо-шик (богемный стиль): об этом свидетельствует свободный крой рубашки, длинная юбка, а также использование натуральных тканей (вероятно, лен). Общий вид непринужденный и романтический.

Вестерн / ковбойский стиль: сапоги с характерным узором и формой - это классический элемент вестерн-стиля, придающий образу современной дерзости.

Этно-стиль: некоторые детали, например, завязки на рукавах рубашки, могут напоминать элементы этнической одежды.

Бывшая Комарова показала модный лук (фото: instagram.com/aakucherenko)

Почему цвет "сливочного масла" (Butter Yellow) - в трендах лета 2025

Универсальность

В отличие от яркого, насыщенного желтого, который подходит не всем, оттенок сливочного масла более приглушен и универсален.

Он смотрится мягко, элегантно и может легко сочетаться с другими цветами, выполняя роль "нового бежевого" или нейтрального оттенка.

Связь с "тихой роскошью"

Этот оттенок идеально вписывается в эстетику "тихой роскоши" благодаря своей утонченности и сдержанности. Он выглядит дорого и изысканно, что делает его популярным выбором для дизайнеров и модниц, ценящих минимализм и качество.

Кучеренко показала стильный лук с блузой (фото: instagram.com/aakucherenko)

Популярность на подиумах

Многие известные бренды, такие как Chloé, Chanel, Jacquemus, Loewe и Prada, представили в своих коллекциях весна-лето 2025 модели в этом цвете. Это подтвердило его статус как ключевого тренда сезона.

Легко сочетать

Цвет сливочного масла отлично сочетается как с другими пастельными оттенками (мятный, лавандовый, розовый), так и с классическими (белый, бежевый, черный). Это делает его простым в стилизации и позволяет создавать разнообразные образы - от монохромных до контрастных.

Александра Кучеренко задает тренды (фото: instagram.com/aakucherenko)