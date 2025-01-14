Коваленко про удар по "Енгельсу": РФ з літа створювала там запас ракет та палива
Нафтобаза біля аеродрому "Енгельс" є однією з ключових для потреб стратегічної авіації Російської Федерації. Там зберігається паливо для літаків, які завдають удару по території України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко в ефірі телемарафону.
"Всі оці тушки, які здійснюють бойові вильоти і подальші обстріли української території - це все запас (на нафтобазі - ред.) саме для них. Відповідно РФ з літа готувала стратегію обстрілів української енергетики та інфраструктури. Вона розрахована на всю зиму. Створювався запас ракет на аеродромах стратегічної авіації, так і запас палива як для навчальних вильотів, так і для бойових", - розповів Коваленко.
Саме тому, на його думку, ця нафтобаза є ключовою для росіян. Він нагадав, що раніше вже було зафіксовано приліт по ній, і тоді пожежу на НПЗ не могли ліквідувати 5 днів.
"Загасити це неможливо. Воно має вигоріти. Подальше перекидання полум'я на інші цистерни також може бути. Відповідно збитки будуть оцінюватися із супутників через декілька днів. Коли буде зрозуміло скільки цистерн з пальним і скільки там сховищ пального зараз горить. Але це суттєвий збиток для російської логістики, зокрема для російської авіації", - підкреслив він.
Удар по нафтобазі в Енгельсі
Раніше ми писали про те, що 8 січня в російському Енгельсі пролунали вибухи. Тоді місцева влада та жителі розповідали про атаку дронів та роботу ППО, яка призвела до пожежі на нафтобазі в районі міста Енгельс сталася пожежа.
Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі. Там було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал". Саме ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2".
За даними американського Інституту вивчення війни, на нафтобазі в Енгельсі вогонь знищив три паливні цистерни, що містять 120 000 кубометрів пального, і пошкодив шість додаткових паливних баків.
Сьогодні ж Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому "Енгельс-2". Там базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії РФ.
Варто зауважити, що в ніч на 14 січня низку регіонів Росії було атаковано безпілотниками. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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