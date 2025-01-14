Коваленко об ударе по "Энгельсу": РФ с лета создавала там запас ракет и топлива

Нефтебаза возле аэродрома "Энгельс" является одной из ключевых для нужд стратегической авиации Российской Федерации. Там хранится топливо для самолетов, которые наносят удар по территории Украины.

"Все эти тушки, которые осуществляют боевые вылеты и дальнейшие обстрелы украинской территории - это все запас (на нефтебазе - ред.) именно для них. Соответственно РФ с лета готовила стратегию обстрелов украинской энергетики и инфраструктуры. Она рассчитана на всю зиму. Создавался запас ракет на аэродромах стратегической авиации, так и запас топлива как для учебных вылетов, так и для боевых", - рассказал Коваленко.

Именно поэтому, по его мнению, эта нефтебаза является ключевой для россиян. Он напомнил, что ранее уже был зафиксирован прилет по ней, и тогда пожар на НПЗ не могли ликвидировать 5 дней.

"Потушить это невозможно. Оно должно выгореть. Дальнейшее перебрасывание пламени на другие цистерны также может быть. Соответственно убытки будут оцениваться со спутников через несколько дней. Когда будет понятно сколько цистерн с горючим и сколько там хранилищ горючего сейчас горит. Но это существенный ущерб для российской логистики, в частности для российской авиации", - подчеркнул он.

Удар по нефтебазе в Энгельсе

Ранее мы писали о том, что 8 января в российском Энгельсе прогремели взрывы. Тогда местные власти и жители рассказывали об атаке дронов и работе ПВО, которая привела к пожару на нефтебазе в районе города Энгельс произошел пожар.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе. Там была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл". Именно эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2".