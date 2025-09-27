Костюк з розгромом вийшла в третє коло "тисячника" China Open (відео)

Українська тенісистка Марта Костюк впевнено виграла стартовий матч на турнірі WTA 1000 у Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

WTA 1000, Пекін, 2-ге коло

Марта Костюк (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) – 6:1, 6:1

Деталі матчу

Суперницею другої вітчизняної ракетки, як в світовому рейтингу перебуває на 28-й сходинці, була кваліфаєрка Елла Зайдель (№95 WTA).

Матч тривав 1 годину та 1 хвилину. Українка виграла п'ять геймів на подачі суперниці та не віддала жодної зі своїх.

Round 3 awaits



Marta Kostyuk progresses in Beijing, defeating Seidel 6-1, 6-1.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/7xM07QmEM2 — wta (@WTA) September 27, 2025

Це був третій матч для Костюк цього року, в якому вона програла два або менше геймів. У Римі вона перемогла філіппінку Александру Еалу (6:0, 6:1), а у Цинциннаті – німкеню Тат'яну Марію (6:0, 6:1).

Марта здобула третю перемогу поспіль. Після US Open Костюк провела дві гри за збірну України у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, здолавши іспанку Джессіку Бузас Манейро та італійку Елізабетту Коччаретто.

Українка втретє виступає на кортах Пекіна. У 2023 році вона дісталася до 1/8 фіналу, а в минулому сезоні програла в другому колі.

Що далі

Костюк залишилась єдиною українкою в одиночному розряді на супертурнірі в Китаї.

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялась зі змагання та оголосила про дострокове завершення сезону. А Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська вилетіли в стартових матчах.

У наступному раунді Марта зустрінеться з переможницею протистояння японки Наомі Осаки з "нейтральною" білорускою Олександрою Саснович.

Що відомо про China Open

Турнір проходить з 24 вересня до 5 жовтня.

Загальний призовий фонд China Open становить 8 963 700 доларів США. Це четвертий за величиною призовий фонд серед турнірів серії WTA 1000 – поступається лише Мадриду, Маямі та Індіан-Веллсу.

Переможниця турніру отримає понад 1 мільйон доларів США та 1000 рейтингових очок.