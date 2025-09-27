ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Костюк з розгромом вийшла в третє коло "тисячника" China Open (відео)

Пекін, Субота 27 вересня 2025 12:09
UA EN RU
Костюк з розгромом вийшла в третє коло "тисячника" China Open (відео) Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Українська тенісистка Марта Костюк впевнено виграла стартовий матч на турнірі WTA 1000 у Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

WTA 1000, Пекін, 2-ге коло

Марта Костюк (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) – 6:1, 6:1

Деталі матчу

Суперницею другої вітчизняної ракетки, як в світовому рейтингу перебуває на 28-й сходинці, була кваліфаєрка Елла Зайдель (№95 WTA).

Матч тривав 1 годину та 1 хвилину. Українка виграла п'ять геймів на подачі суперниці та не віддала жодної зі своїх.

Це був третій матч для Костюк цього року, в якому вона програла два або менше геймів. У Римі вона перемогла філіппінку Александру Еалу (6:0, 6:1), а у Цинциннаті – німкеню Тат'яну Марію (6:0, 6:1).

Марта здобула третю перемогу поспіль. Після US Open Костюк провела дві гри за збірну України у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг, здолавши іспанку Джессіку Бузас Манейро та італійку Елізабетту Коччаретто.

Українка втретє виступає на кортах Пекіна. У 2023 році вона дісталася до 1/8 фіналу, а в минулому сезоні програла в другому колі.

Що далі

Костюк залишилась єдиною українкою в одиночному розряді на супертурнірі в Китаї.

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялась зі змагання та оголосила про дострокове завершення сезону. А Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська вилетіли в стартових матчах.

У наступному раунді Марта зустрінеться з переможницею протистояння японки Наомі Осаки з "нейтральною" білорускою Олександрою Саснович.

Що відомо про China Open

Турнір проходить з 24 вересня до 5 жовтня.

Загальний призовий фонд China Open становить 8 963 700 доларів США. Це четвертий за величиною призовий фонд серед турнірів серії WTA 1000 – поступається лише Мадриду, Маямі та Індіан-Веллсу.

Переможниця турніру отримає понад 1 мільйон доларів США та 1000 рейтингових очок.

Раніше ми писали, як Україна піднялася на рекордне місце у світовому рейтингу тенісних збірних.

Також читайте про позиції українок у оновленому рейтингу WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк
Новини
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Кадровий скандал в "Укренерго". Чому наглядова рада звільнила топменеджмент компанії
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"