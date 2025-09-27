Костюк с разгромом вышла в третий круг "тысячника" China Open (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи .

WTA 1000, Пекин, 2-й круг

Марта Костюк (Украина) - Элла Зайдель (Германия) - 6:1, 6:1

Детали матча

Соперницей второй отечественной ракетки, которая в мировом рейтинге находится на 28-й строчке, была квалифаерка Элла Зайдель (№95 WTA).

Матч длился 1 час и 1 минуту. Украинка выиграла пять геймов на подаче соперницы и не отдала ни одного из своих.

Раунд 3 ждет



Это был третий матч для Костюк в этом году, в котором она проиграла два или меньше геймов. В Риме она победила филиппинку Александру Эалу (6:0, 6:1), а в Цинциннати - немку Татьяну Марию (6:0, 6:1).

Марта одержала третью победу подряд. После US Open Костюк провела две игры за сборную Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, одолев испанку Джессику Бузас Манейро и итальянку Элизабетту Коччаретто.

Украинка в третий раз выступает на кортах Пекина. В 2023 году она добралась до 1/8 финала, а в прошлом сезоне проиграла во втором круге.

Что дальше

Костюк осталась единственной украинкой в одиночном разряде на супертурнире в Китае.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с соревнования и объявила о досрочном завершении сезона. А Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская вылетели в стартовых матчах.

В следующем раунде Марта встретится с победительницей противостояния японки Наоми Осаки с "нейтральной" белоруской Александрой Саснович.

Что известно о China Open

Турнир проходит с 24 сентября по 5 октября.

Общий призовой фонд China Open составляет 8 963 700 долларов США. Это четвертый по величине призовой фонд среди турниров серии WTA 1000 - уступает лишь Мадриду, Майами и Индиан-Уэллсу.

Победительница турнира получит более 1 миллиона долларов США и 1000 рейтинговых очков.