ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Костюк с разгромом вышла в третий круг "тысячника" China Open (видео)

Пекин, Суббота 27 сентября 2025 12:09
UA EN RU
Костюк с разгромом вышла в третий круг "тысячника" China Open (видео) Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно выиграла стартовый матч на турнире WTA 1000 в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

WTA 1000, Пекин, 2-й круг

Марта Костюк (Украина) - Элла Зайдель (Германия) - 6:1, 6:1

Детали матча

Соперницей второй отечественной ракетки, которая в мировом рейтинге находится на 28-й строчке, была квалифаерка Элла Зайдель (№95 WTA).

Матч длился 1 час и 1 минуту. Украинка выиграла пять геймов на подаче соперницы и не отдала ни одного из своих.

Это был третий матч для Костюк в этом году, в котором она проиграла два или меньше геймов. В Риме она победила филиппинку Александру Эалу (6:0, 6:1), а в Цинциннати - немку Татьяну Марию (6:0, 6:1).

Марта одержала третью победу подряд. После US Open Костюк провела две игры за сборную Украины в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, одолев испанку Джессику Бузас Манейро и итальянку Элизабетту Коччаретто.

Украинка в третий раз выступает на кортах Пекина. В 2023 году она добралась до 1/8 финала, а в прошлом сезоне проиграла во втором круге.

Что дальше

Костюк осталась единственной украинкой в одиночном разряде на супертурнире в Китае.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с соревнования и объявила о досрочном завершении сезона. А Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская вылетели в стартовых матчах.

В следующем раунде Марта встретится с победительницей противостояния японки Наоми Осаки с "нейтральной" белоруской Александрой Саснович.

Что известно о China Open

Турнир проходит с 24 сентября по 5 октября.

Общий призовой фонд China Open составляет 8 963 700 долларов США. Это четвертый по величине призовой фонд среди турниров серии WTA 1000 - уступает лишь Мадриду, Майами и Индиан-Уэллсу.

Победительница турнира получит более 1 миллиона долларов США и 1000 рейтинговых очков.

Ранее мы писали, как Украина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге теннисных сборных.

Также читайте о позициях украинок в обновленном рейтинге WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Марта Костюк
Новости
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"