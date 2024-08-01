Костюк програла тригодинний чвертьфінал тенісного турніру Олімпіади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Олімпіада-2024, теніс, 1/4 фіналу, жінки

Костюк – Векіч – 1:2 (4:6, 6:2, 6:7)

Балканка розпочала матч надпотужно. Векіч виграла чотири гейми зі старту та лише в п'ятому дозволила українській тенісистці розмочити рахунок. Утім, Костюк змогла нав'язати конкуренцію і впритул підібратися до суперниці (4:5), але таки програла сет.

Реваншувалася перша ракетка України в другій партії. Хоча в дебюті "горіла" 0:2. Однак, цього разу Костюк видала фантастичний відрізок. Вона взяла 6 (!) геймів поспіль, зокрема три – на подачі Векіч, і за 45 хвилин перевела поєдинок у третій сет.

У вирішальній партії опонентки зосередилися на власних подачах. Так тривало до сьомого гейму, коли хорватська тенісистка з четвертої спроби оформила брейк. Костюк відповіла зворотним у затяжному десятому геймі, але не вийшла вперед на власній подачі.

Обмін же очками на чужих призвів до тай-брейку. Українка там швидко захопила лідерство та впевнено повела в рахунку (4:0). Векіч, однак, спромоглася на камбек і вирівняла становище (5:5). Пішла гра нервів, у якій хорватка виявилася вправнішою.

У півфіналі Векіч зустрінеться з Анною Кароліною Шмідловою. Словачка на олімпійському турнірі вже здолала кількох фавориток. Від неї вилетіли бразилійка Беатріс Хаддад Майя, італійка Ясміне Паоліні та чешка Барбора Крейчікова.