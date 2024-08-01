Костюк проиграла трехчасовой четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2024, теннис, 1/4 финала, женщины

Костюк – Векич – 1:2 (4:6, 6:2, 6:7)

Балканка начала матч сверхмощно. Векич выиграла четыре гейма со старта и только в пятом позволила украинской теннисистке размочить счет. Впрочем, Костюк смогла навязать конкуренцию и вплотную подобраться к сопернице (4:5), но проиграла сет.

Реваншировалась первая ракетка Украины во второй партии. Хотя в дебюте "горела" 0:2. Однако в этот раз Костюк выдала фантастический отрезок. Она взяла 6 (!) геймов подряд, в том числе три – на подаче Векич, и через 45 минут перевела поединок в третий сет.

В решающей партии оппонентки сосредоточились на своих подачах. Так продолжалось до седьмого гейма, когда хорватская теннисистка с четвертой попытки оформила брейк. Костюк ответила обратным в затяжном десятом гейме, но не вышла вперед на собственной подаче.

Обмен же очками на чужих привел к тай-брейку. Украинка там быстро завоевала лидерство и уверенно повела в счете (4:0). Векич, однако, смогла организовать камбэк и выровняла положение (5:5). Пошла игра нервов, в которой хорватка оказалась ловчее.

В полуфинале Векич встретится с Анной Каролиной Шмидловой. Словачка на олимпийском турнире уже одолела нескольких фавориток. От нее вылетели бразильянка Беатрис Хаддад Майя, итальянка Ясмине Паолини и чешка Барбора Крейчикова.