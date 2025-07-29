У Костянтинівці та Херсоні росіяни атакували рятувальників: пошкоджено авто, є поранені

За даними ДСНС, сьогодні через ворожі удари поранені 4 надзвичайників.

У Костянтинівці на Донеччині російський дрон атакував рятувальників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони.

Двоє вогнеборців поранені, також пошкоджений службовий автомобіль. Рятувальники ДСНС надали домедичну допомогу пораненим й транспортували їх до лікарні.

А ось у Херсоні ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку одного з рятувальних підрозділів ДСНС. Поранені двоє рятувальників, їх транспортували до лікарні.

"Окупанти цілеспрямовано б’ють по рятувальниках, знаючи, що саме вони – останній захист для мирного населення. Б’ють по тих, хто щодня рятує людські життя", - заявили у ДСНС.

Також ми писали, що цієї ночі російська армія атакувала рятувальників, які займались ліквідацією пожежі у Дніпропетровській області.