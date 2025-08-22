Костянтинівка залишилась без газу через ворожий обстріл

Удари РФ по Костянтинівці Донецької області

Нагадаємо, що з початку доби 22 серпня росіяни здійснили серію обстрілів Костянтинівки, що призвело до значних руйнувань. Для атаки загарбники використали авіабомби та ударні дрони.

Окрім того, 20 серпня росіяни завдали ракетних ударів по ринку у Костянтинівці. Тоді через атаку загинули три людини, ще четверо – поранені.

Днем раніше, 19 серпня, окупанти також завдали одразу два потужні авіаудари по місту. Один із них прийшовся просто у під’їзд житлового будинку, під завалами шукали людей.

Перед тим жертвами атаки у Костянтинівці стали троє людей, ще одну особу поранено. Снаряд зруйнував одноповерхову адмінбудівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла рятувальники дістали під час розбору понад 20 тонн уламків.