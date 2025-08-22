Константиновка осталась без газа из-за вражеского обстрела

Удары РФ по Константиновке Донецкой области

Напомним, что с начала суток 22 августа россияне совершили серию обстрелов Константиновки, что привело к значительным разрушениям. Для атаки захватчики использовали авиабомбы и ударные дроны.

Кроме того, 20 августа россияне нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке. Тогда из-за атаки погибли три человека, еще четверо - ранены.

Днем ранее, 19 августа, оккупанты также нанесли сразу два мощных авиаудара по городу. Один из них пришелся прямо в подъезд жилого дома, под завалами искали людей.

Перед тем жертвами атаки в Константиновке стали три человека, еще один человек ранен. Снаряд разрушил одноэтажное админздание. Под завалами погибли двое мужчин, их тела спасатели достали во время разбора более 20 тонн обломков.