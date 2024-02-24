Костенко: через тисячі правок "мобілізаційний" законопроєкт може зазнати змін

До законопроєкту про мобілізацію вже внесли близько 4 тисяч правок. Зрештою він може зазнати чимало змін.

Про це розповів секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в матеріалі РБК-Україна " Оборона чи перемога? Яким буде третій рік війни для України та до чого готуватись ".

Спірні моменти в законопроєкті

Як відзначив Костенко, законопроєкт про мобілізацію має низку дискусійних тем, серед яких, наприклад, демобілізація.

Він нагадав про те, що президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт №11035, який вирішує проблему демобілізації військовослужбовців строкової служби.

"А в законопроєкті, який ми розглядатимемо, передбачена демобілізація для мобілізованих через 36 місяців. Там встановлено, що Ставка верховного головнокомандувача може ці терміни відстрочити. На мій погляд, передбачена в цій редакції можливість продовжити терміни служби через Ставку виглядає як заздалегідь закладений обман", - розповів Костенко.

Зокрема також обговорюється обмеження прав за неявку до ТЦК. На думку секретаря Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, низка запропонованих норм суперечить Конституції.

Іншим спірним моментом є те, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного.

Законопроєкт зазнає чимало змін

"Ще одна позиція, навколо якої йдуть обговорення, - чи залишати відстрочку від мобілізації для аспірантів, які навчаються на контрактній формі. Але слід розуміти, що до документа вже внесли близько 4000 поправок, з якими комітет ще не мав можливості ознайомитись. Значна частина з них має сенс. Тому насправді законопроєкт зрештою може зазнати чимало змін", - додав він.

Новий законопроєкт про мобілізацію

30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Як розповів спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкту про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.