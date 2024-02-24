Костенко: из-за тысячи правок "мобилизационный" законопроект может претерпеть изменений

В законопроект о мобилизации уже внесли около 4 тысяч правок. В конце концов он может претерпеть немало изменений.

Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в материале РБК-Украина " Оборона или победа? Каким будет третий год войны для Украины и к чему готовиться ".

Спорные моменты в законопроекте

Как отметил Костенко, законопроект о мобилизации имеет ряд дискуссионных тем, среди которых, например, демобилизация.

Он напомнил о том, что президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект №11035, решающий проблему демобилизации военнослужащих срочной службы.

"А в законопроекте, который мы будем рассматривать, предусмотрена демобилизация для мобилизованных через 36 месяцев. Там установлено, что Ставка верховного главнокомандующего может эти сроки отсрочить. На мой взгляд, предусмотренная в этой редакции возможность продлить сроки службы через Ставку выглядит как заранее заложенный обман", - рассказал Костенко.

В частности также обсуждается ограничение прав за неявку в ТЦК. По мнению секретаря Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ряд предложенных норм противоречит Конституции.

Другим спорным моментом является то, как будет работать е-кабинет военнообязанного.

Законопроект претерпевает немало изменений

"Еще одна позиция, вокруг которой идут обсуждения, - оставлять ли отсрочку от мобилизации для аспирантов, обучающихся на контрактной форме. Но следует понимать, что в документ уже внесли около 4000 поправок, с которыми комитет еще не имел возможности ознакомиться. Значительная часть из них имеет смысл. Поэтому на самом деле законопроект в конце концов может претерпеть немало изменений", - добавил он.

Новый законопроект о мобилизации

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Как рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, у народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.