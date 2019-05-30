В Косово отпустили второго участника миссии ООН

Сербского сотрудника миссии ООН Деяна Димоновича, которого задержали в ходе операции силовиков на севере Косово, освободили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kurir.

Также отмечается, что суд Косовска-Митровицы отпустил также пятерых сербов, которых задержали за сопротивление полиции Косово. Суд отклонил ходатайство прокуратуры и постановил, что у ведомства нет "достаточных доказательств для продления срока содержания под стражей за препятствие служебным лицам во время исполнения обязанностей".

После освобождения их госпитализировали и им предоставили медицинскую помощь.

Напомним, в ходе операции силовиков Косово также задержали 23 человека сербской и боснийской национальности. В России заявили, что одним из задержанных является сотрудник миссии ООН, дипломат Михаил Краснощеков. 28 мая днем его освободили.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Сербии Александр Вучич привел сербскую армию в полную боеготовность после того, как полиция Косово провела аресты сербов, проживающих на севере края.

Ранее президенты Сербии и Косово договорились возобновить переговоры в начале июля.

До этого сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия должна окончательно признать отсутствие какого-либо контроля над Косово.