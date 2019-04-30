Коллаж РБК-Украина

Президенты Косово и Сербии договорились встретиться в Париже

Косово и Сербия договорились возобновить переговоры в начале июля. Об этом сообщает Euractiv.

Отметим, что президент Косово Хашим Тачи и президент Сербии Александар Вучич договорились встретиться в Париже. До этого канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели рабочий обед вместе с лидерами Косово и Сербии. Меркель и Макрон заявили о намерении возобновить переговоры этих стран.

РБК-Украина писало, что диалог между Косово и Сербией прекратился после разговоров о возможных изменениях границ. В частности, президент Косово Хашим Тачи ​заявил, что в случае, если "небольшой коррекции границы" между республикой и Сербией будет достаточно для окончательного заключения мирного соглашения между сторонами, для Косово "это должно быть приемлемым".

Напомним, в Еврокомиссии призвали Косово разблокировать сотрудничество с Сербией. Также главы МИД НАТО во время дискуссии по поводу стремления стран Западных Балкан присоединиться к НАТО признали "несвоевременной" инициативу Косово по созданию армии.