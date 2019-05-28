На севере Косово отпустили участника миссии ООН

Фото: операция силовиков на севере Косово (balkaninsight.com)

Полиция Косово отпустила одного из двух задержанных утром 28 мая сотрудников миссии ООН

Российского сотрудника миссии ООН, которого задержали в ходе операции силовиков на севере Косово, освободили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы миссии.

Как отметили в пресс-службе, его освободили в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, полиция Косово в ходе операции на севере страны задержала двух сотрудников ООН, которых впоследствии госпитализировали с повреждениями. Также специальный представитель генерального секретаря и глава миссии ООН в Косово Захир Танин призвал к немедленному освобождению своих сотрудников.

Отметим, по данным сербских СМИ, в ходе операции силовиков Косово также задержали 23 человека сербской и боснийской национальности. В России заявили, что одним из задержанных является сотрудник миссии ООН, дипломат Михаил Краснощеков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что перезидент Сербии Александр Вучич привел сербскую армию в полную боевую готовность после того, как косовская полиция провела аресты сербов, проживающих на севере края.

Ранее президенты Сербии и Косово договорились возобновить переговоры в начале июля.

До этого сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия должна окончательно признать отсутствие какого-либо контроля над Косово.