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В Косово отпустили второго участника миссии ООН

Новости » Происшествия    30.05.2019 - 12:27
В Косово отпустили второго участника миссии ООН
Фото: операция силовиков на севере Косово (balkaninsight.com)

Суд Косовска-Митровицы также отпустил пятерых сербов, которых задержали за сопротивление полиции Косово

Сербского сотрудника миссии ООН Деяна Димоновича, которого задержали в ходе операции силовиков на севере Косово, освободили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kurir

Также отмечается, что суд Косовска-Митровицы отпустил также пятерых сербов, которых задержали за сопротивление полиции Косово. Суд отклонил ходатайство прокуратуры и постановил, что у ведомства нет "достаточных доказательств для продления срока содержания под стражей за препятствие служебным лицам во время исполнения обязанностей".

После освобождения их госпитализировали и им предоставили медицинскую помощь.

Напомним, в ходе операции силовиков Косово также задержали 23 человека сербской и боснийской национальности. В России заявили, что одним из задержанных является сотрудник миссии ООН, дипломат Михаил Краснощеков. 28 мая днем его освободили. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Сербии Александр Вучич привел сербскую армию в полную боеготовность после того, как  полиция Косово провела аресты сербов, проживающих на севере края.

Ранее президенты Сербии и Косово договорились возобновить переговоры в начале июля. 

До этого сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия должна окончательно признать отсутствие какого-либо контроля над Косово.

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