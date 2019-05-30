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У Косово відпустили другого учасника місії ООН

Новини » Надзвичайні події    30.05.2019 - 12:27
У Косово відпустили другого учасника місії ООН
Фото: операція силовиків на півночі Косово (balkaninsight.com)

Суд Косовська-Митровиці також відпустив п'ятьох сербів, яких затримали за спротив поліції Косово

Сербської співробітника місії ООН Деяна Димоновича, якого затримали у ході операції силовиків на півночі Косово, звільнили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Kurir.

Також зазначається, що суд Косовська-Митровиці відпустив також п'ятьох сербів, яких затримали за спротив поліції Косово. Суд відхилив клопотання прокуратури і постановив, що у відомства немає "достатніх доказів для продовження строку тримання під вартою за перешкоду службовим особам під час виконання обов'язків".

Після звільнення їх госпіталізували і їм надали медичну допомогу.

Нагадаємо, в ході операції силовиків Косово також затримали 23 людини боснійської сербської та національності. У Росії заявили, що одним з затриманих є співробітник місії ООН, дипломат Михайло Краснощеков. 28 травня днем його звільнили.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Сербії Олександр Вучич привів сербську армію в повну боєготовність після того, як поліція Косово провела арешти сербів, що проживають на півночі краю.

Раніше президенти Сербії і Косово домовилися відновити переговори на початку липня.

До цього сербський президент Олександр Вучич заявив, що Сербія повинна остаточно визнати відсутність какого-контролю над Косово.

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