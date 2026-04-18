Космічні Сили ЗСУ: як Україна готує відповідь "Орєшніку" і запуск власних супутників

Головне: Відповідь "Орєшніку": Україна планує створювати Космічні Сили ЗСУ, щоб легалізувати діяльність армії на висотах понад 100 км, де ППО не має повноважень і технічних спроможностей збивати частково орбітальні ракети.

Україна планує створювати Космічні Сили ЗСУ, щоб легалізувати діяльність армії на висотах понад 100 км, де ППО не має повноважень і технічних спроможностей збивати частково орбітальні ракети. Секретні пуски ГУР: Підрозділи розвідки під час війни вже двічі вивели ракетоносії в космос (на висоту понад 100 км та 204 км) та успішно протестовали "повітряний космодром" - запуск ракети з літака на висоті 8 000 метрів.

Підрозділи розвідки під час війни вже двічі вивели ракетоносії в космос (на висоту понад 100 км та 204 км) та успішно протестовали "повітряний космодром" - запуск ракети з літака на висоті 8 000 метрів. Космічна незалежність: Мета проєкту - запуск сузір'я з 8-10 власних супутників. Це позбавить Україну залежності від приватних компаній (як-от Starlink) та "пауз" у наданні розвідданих від партнерів.

Мета проєкту - запуск сузір'я з 8-10 власних супутників. Це позбавить Україну залежності від приватних компаній (як-от Starlink) та "пауз" у наданні розвідданих від партнерів. Технологічний щит: Україна готує власні засоби кінетичного перехоплення балістики. Перехоплювати ракети типу "Орєшнік" планують у космосі ще до моменту розділення їхніх бойових блоків.

Україна готує власні засоби кінетичного перехоплення балістики. Перехоплювати ракети типу "Орєшнік" планують у космосі ще до моменту розділення їхніх бойових блоків. План на 3-5 років: Повноцінне розгортання Космічних Сил триватиме до 5 років, проте перші практичні результати та створення командування очікуються вже протягом року після ухвалення закону.

Навіщо Україні власні Космічні Сили

Торік група нардепів зареєструвала законопроєкт №13255, який пропонує офіційно закріпити Космічні Сили у складі ЗСУ.

За словами Веніславського, це не просто інновація, а стратегічна відповідь на нові загрози. Росія вже двічі застосувала систему "Орєшнік", яка рухається за екзоатмосферною, частково орбітальною траєкторією. Україна стала першою у світі державою, проти якої використали таку зброю.

"Війська протиповітряної оборони - ЗРВ Повітряних Сил ЗСУ відповідають за горизонт лише до 30-40 кілометрів. А траєкторія "Орєшніка" виходить у космос - це понад 100 кілометрів - вище так званої лінії Кармана", - пояснює Веніславський.

Юридично космічний простір не обмежений кордонами, тому створення Космічних Сил має легалізувати діяльність ЗСУ в новому домені. Крім того, війна підсвітила критичну залежність від приватних осіб та іноземних партнерів.

"Американські партнери робили певні паузи у наданні нам розвідувальної інформації, а Ілон Маск тимчасово відключав нам Starlink - через проблеми із супутниковим зв’язком у нас порушувалась координація дій на полі бою", - зазначає депутат.

Власна космічна розвідка та телекомунікаційні супутники мають дати Україні незалежність і повну картину ситуації в режимі реального часу.

Україна планує створити власні космічні війська (Інфографіка РБК-Україна)

Секретні запуски та повітряний космодром

Попри скепсис щодо космічного потенціалу України, держава вже досягла унікальних результатів прямо під час війни. Підрозділи ГУР МО під керівництвом Кирила Буданова провели успішні випробування.

"Україна уже досягла унікальних напрацювань. Під час війни підрозділи, які входять до складу ГУР, двічі вивели ракетоносій з території України у космос. Перший раз - на висоту понад 100 кілометрів, другий - 204 кілометри", - розповів Веніславський.

Це виконання бойових задач, які довели: Україна має технічні можливості вражати ворога навіть у космічному просторі.

Ще одним проривом став запуск ракетоносія з транспортного літака на висоті близько 8 тисяч метрів. Це фактично створення "повітряного космодрому".

Така технологія дозволяє збільшити дальність ураження цілей, адже ракета не витрачає енергію на подолання найщільніших шарів атмосфери. За словами Веніславського, це було здійснено вперше на європейському континенті.

Як збити "Орєшнік": стратегія кінетичного перехоплення

Головне завдання Космічних Сил - не лише розвідка, а й активний захист. Перехопити "Орєшнік" найефективніше до моменту розділення бойових блоків у космосі.

"Бо легше збити одну ціль, аніж шість, які вже розділилися й маневруючи летять у різних напрямках на гіперзвуковій швидкості. А щоб збити ракетоносій, нам треба вийти на висоту вище 100 кілометрів", - підкреслює голова підкомітету.

Для того, щоб Космічні Сили стали функціональними, Україні на першому етапі необхідно розгорнути власне сузір’я з 8-10 супутників:

4-5 радіолокаційних супутників: Вони дозволяють бачити переміщення ворога, надаючи повну картину фронту в режимі реального часу.

Вони дозволяють бачити переміщення ворога, надаючи повну картину фронту в режимі реального часу. 2-3 оптико-електронних супутники: Для детальної візуальної розвідки об’єктів у глибокому тилу РФ.

Для детальної візуальної розвідки об’єктів у глибокому тилу РФ. 1-2 телекомунікаційних апарати: Для створення автономної мережі зв’язку.

За оцінками експертів, вартість одного такого супутника коливається від 20 до 50 мільйонів доларів. Хоча сума здається великою, Веніславський наголошує, що Україна може використовувати власні недорогі засоби виведення, що значно здешевлює проєкти порівняно із закордонними аналогами.

"В України є потенційні технічні можливості виводити їх на орбіти. Ми входимо в клуб менш як десятка країн, які мають космічні технології. Наші розробки можуть істотно посилити космічну галузь ЄС, стратегічною задачею якого є вихід у космос з території Європи. А ми це вже зробили!" - наголошує він.

Україна двічі за війну виводила ракетоносій в космос (Інфографіка РБК-Україна)

Терміни та людський ресурс

Проблем із науковим потенціалом Україна не має. Веніславський нагадує, що людство підкорює космос завдяки українцям Сергію Корольову та Олександру Шаргею (Юрію Кондратюку). Сьогодні їхню справу продовжують фахівці ГУР та ВПК.

Щодо термінів створення нових сил, депутат налаштований реалістично.

"Це буде не так швидко... Головне, щоб ми ухвалили закон, створили підґрунтя, а потім Головнокомандувач може створити командування - для початку 10-15 людей. Щоб отримати перші практичні результати, пройде не менше року, а повноцінні Космічні Сили зможемо створити за 3-5 років", - додає нардеп.

Навіть після закінчення війни Космічні Сили залишаться запорукою миру та драйвером економіки. Супутники можна буде переформатувати під цивільні потреби: від геологічної розвідки до власного захищеного інтернету, який стане державною альтернативою Starlink.

"З таким сусідом як РФ, нам треба бути готовими до будь-яких викликів", - резюмував Федір Веніславський.