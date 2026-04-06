Альтернатива Patriot: виробник "Фламінго" анонсував розробку нової ППО
Компанія Fire Point, виробник української крилатої ракети "Фламінго", веде переговори з європейськими компаніями щодо запуску нової системи протиповітряної оборони, яка має стати дешевшою альтернативою Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілієрман розповів, що компанія прагне знизити вартість перехоплення балістичної ракети до рівня менш ніж 1 млн доларів.
Нині Україна та чимало інших союзників Заходу значною мірою покладаються на американські системи Patriot для перехоплення балістичних ракет. Однак ці комплекси дедалі важче отримати, зокрема через активне розгортання в Перській затоці для захисту від іранських атак.
За словами Штілієрмана, для знищення однієї балістичної цілі Patriot часто потребує двох або трьох ракет, кожна з яких коштує кілька мільйонів доларів.
"Якщо нам вдасться зменшити цю суму до менше ніж 1 млн доларів, це стане проривом у рішеннях для протиповітряної оборони, - наголосив він. - Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року".
Водночас він не назвав європейські компанії, з якими Fire Point веде переговори. За його словами, компанія "глибоко зацікавлена" у співпраці в галузі радіолокації, систем наведення ракет і зв’язку, тобто у сферах, де компанії поки бракує власного досвіду.
Штілієрман зазначив, що європейські компанії, зокрема Weibel, Hensoldt, SAAB та Thales мають хороші радіолокаційні рішення.
Нагадаємо, у перші дні конфлікту на Близькому Сході Ізраїль та його союзники використали близько 800 ракет Patriot для перехоплення іранських цілей. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни отримала приблизно 600 таких ракет.
Пентагон уже звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на понад 200 млрд долаів для фінансування війни проти Ірану. Це свідчить про масштаб потреб США та стрімке зростання витрат на ведення кампанії.
За підрахунками, лише за перші 12 днів операції в Ірані США витратили запаси високоточного озброєння, які накопичували роками. Їхнє відновлення потребуватиме значного часу і коштуватиме дуже дорого.