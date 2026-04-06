Альтернатива Patriot: виробник "Фламінго" анонсував розробку нової ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілієрман розповів, що компанія прагне знизити вартість перехоплення балістичної ракети до рівня менш ніж 1 млн доларів.

Нині Україна та чимало інших союзників Заходу значною мірою покладаються на американські системи Patriot для перехоплення балістичних ракет. Однак ці комплекси дедалі важче отримати, зокрема через активне розгортання в Перській затоці для захисту від іранських атак.

За словами Штілієрмана, для знищення однієї балістичної цілі Patriot часто потребує двох або трьох ракет, кожна з яких коштує кілька мільйонів доларів.

"Якщо нам вдасться зменшити цю суму до менше ніж 1 млн доларів, це стане проривом у рішеннях для протиповітряної оборони, - наголосив він. - Ми плануємо перехопити першу балістичну ракету наприкінці 2027 року".

Водночас він не назвав європейські компанії, з якими Fire Point веде переговори. За його словами, компанія "глибоко зацікавлена" у співпраці в галузі радіолокації, систем наведення ракет і зв’язку, тобто у сферах, де компанії поки бракує власного досвіду.

Штілієрман зазначив, що європейські компанії, зокрема Weibel, Hensoldt, SAAB та Thales мають хороші радіолокаційні рішення.