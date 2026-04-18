Космические Силы ВСУ: как Украина готовит ответ "Орешнику" и запуск собственных спутников

Главное: Ответ "Орешнику": Украина планирует создавать Космические Силы ВСУ, чтобы легализовать деятельность армии на высотах более 100 км, где ПВО не имеет полномочий и технических возможностей сбивать частично орбитальные ракеты.

Украина планирует создавать Космические Силы ВСУ, чтобы легализовать деятельность армии на высотах более 100 км, где ПВО не имеет полномочий и технических возможностей сбивать частично орбитальные ракеты. Секретные пуски ГУР: Подразделения разведки во время войны уже дважды вывели ракетоносители в космос (на высоту более 100 км и 204 км) и успешно протестировали "воздушный космодром" - запуск ракеты с самолета на высоте 8 000 метров.

Подразделения разведки во время войны уже дважды вывели ракетоносители в космос (на высоту более 100 км и 204 км) и успешно протестировали "воздушный космодром" - запуск ракеты с самолета на высоте 8 000 метров. Космическая независимость: Цель проекта - запуск созвездия из 8-10 собственных спутников. Это избавит Украину от зависимости от частных компаний (например Starlink) и "пауз" в предоставлении разведданных от партнеров.

Цель проекта - запуск созвездия из 8-10 собственных спутников. Это избавит Украину от зависимости от частных компаний (например Starlink) и "пауз" в предоставлении разведданных от партнеров. Технологический щит: Украина готовит собственные средства кинетического перехвата баллистики. Перехватывать ракеты типа "Орешник" планируют в космосе еще до момента разделения их боевых блоков.

Украина готовит собственные средства кинетического перехвата баллистики. Перехватывать ракеты типа "Орешник" планируют в космосе еще до момента разделения их боевых блоков. План на 3-5 лет: Полноценное развертывание Космических Сил продлится до 5 лет, однако первые практические результаты и создание командования ожидаются уже в течение года после принятия закона.

Зачем Украине собственные Космические Силы

В прошлом году группа нардепов зарегистрировала законопроект №13255, который предлагает официально закрепить Космические Силы в составе ВСУ.

По словам Вениславского, это не просто инновация, а стратегический ответ на новые угрозы. Россия уже дважды применила систему "Орешник", которая движется по экзоатмосферной, частично орбитальной траектории. Украина стала первым в мире государством, против которого использовали такое оружие.

"Войска противовоздушной обороны - ЗРВ Воздушных Сил ВСУ отвечают за горизонт только до 30-40 километров. А траектория "Орешника" выходит в космос - это более 100 километров - выше так называемой линии Кармана", - объясняет Вениславский.

Юридически космическое пространство не ограничено границами, поэтому создание Космических Сил должно легализовать деятельность ВСУ в новом домене. Кроме того, война подсветила критическую зависимость от частных лиц и иностранных партнеров.

"Американские партнеры делали определенные паузы в предоставлении нам разведывательной информации, а Илон Маск временно отключал нам Starlink - из-за проблем со спутниковой связью у нас нарушалась координация действий на поле боя", - отмечает депутат.

Собственная космическая разведка и телекоммуникационные спутники должны дать Украине независимость и полную картину ситуации в режиме реального времени.

Украина планирует создать собственные космические войска (Инфографика РБК-Украина)

Секретные запуски и воздушный космодром

Несмотря на скепсис относительно космического потенциала Украины, государство уже достигло уникальных результатов прямо во время войны. Подразделения ГУР МО под руководством Кирилла Буданова провели успешные испытания.

"Украина уже достигла уникальных наработок. Во время войны подразделения, которые входят в состав ГУР, дважды вывели ракетоноситель с территории Украины в космос. Первый раз - на высоту более 100 километров, второй - 204 километра", - рассказал Вениславский.

Это выполнение боевых задач, которые доказали: Украина имеет технические возможности поражать врага даже в космическом пространстве.

Еще одним прорывом стал запуск ракетоносителя с транспортного самолета на высоте около 8 тысяч метров. Это фактически создание "воздушного космодрома".

Такая технология позволяет увеличить дальность поражения целей, ведь ракета не тратит энергию на преодоление самых плотных слоев атмосферы. По словам Вениславского, это было осуществлено впервые на европейском континенте.

Как сбить "Орешник": стратегия кинетического перехвата

Главная задача Космических Сил - не только разведка, но и активная защита. Перехватить "Орешник" эффективнее всего до момента разделения боевых блоков в космосе.

"Потому что легче сбить одну цель, чем шесть, которые уже разделились и маневрируя летят в разных направлениях на гиперзвуковой скорости. А чтобы сбить ракетоноситель, нам надо выйти на высоту выше 100 километров", - подчеркивает глава подкомитета.

Для того, чтобы Космические Силы стали функциональными, Украине на первом этапе необходимо развернуть собственное созвездие из 8-10 спутников:

4-5 радиолокационных спутников: Они позволяют видеть перемещение врага, предоставляя полную картину фронта в режиме реального времени.

Они позволяют видеть перемещение врага, предоставляя полную картину фронта в режиме реального времени. 2-3 оптико-электронных спутника: Для детальной визуальной разведки объектов в глубоком тылу РФ.

Для детальной визуальной разведки объектов в глубоком тылу РФ. 1-2 телекоммуникационных аппарата: Для создания автономной сети связи.

По оценкам экспертов, стоимость одного такого спутника колеблется от 20 до 50 миллионов долларов. Хотя сумма кажется большой, Вениславский отмечает, что Украина может использовать собственные недорогие средства вывода, что значительно удешевляет проекты по сравнению с зарубежными аналогами.

"У Украины есть потенциальные технические возможности выводить их на орбиты. Мы входим в клуб менее десятка стран, которые имеют космические технологии. Наши разработки могут существенно усилить космическую отрасль ЕС, стратегической задачей которого является выход в космос с территории Европы. А мы это уже сделали!" - отмечает он.

Украина дважды за войну выводила ракетоноситель в космос (Инфографика РБК-Украина)

Сроки и человеческий ресурс

Проблем с научным потенциалом Украина не имеет. Вениславский напоминает, что человечество покоряет космос благодаря украинцам Сергею Королеву и Александру Шаргею (Юрию Кондратюку). Сегодня их дело продолжают специалисты ГУР и ВПК.

Относительно сроков создания новых сил, депутат настроен реалистично.

"Это будет не так быстро... Главное, чтобы мы приняли закон, создали основу, а потом Главнокомандующий может создать командование - для начала 10-15 человек. Чтобы получить первые практические результаты, пройдет не меньше года, а полноценные Космические Силы сможем создать за 3-5 лет", - добавляет нардеп.

Даже после окончания войны Космические Силы останутся залогом мира и драйвером экономики. Спутники можно будет переформатировать под гражданские нужды: от геологической разведки до собственного защищенного интернета, который станет государственной альтернативой Starlink.

"С таким соседом как РФ, нам надо быть готовыми к любым вызовам", - резюмировал Федор Вениславский.