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Кошти за невикористані поїздки повертають у "Київ Цифровий" поступово: коли чекати всю суму

16:49 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Василина Копитко
Кошти за невикористані поїздки повертають у "Київ Цифровий" поступово: коли чекати всю суму Як повертатимуть гроші у застосунок (фото: 7 kyivcity.gov ua)
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Кошти за невикористані поїздки у громадському транспорті за старими тарифами поступово повертаються на транспортні картки в застосунку "Київ Цифровий". Усі суми мають відобразитися орієнтовно до кінця цього тижня - до 20 вересня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА у Telegram.

Кошти повертають поступово

Якщо зараз у застосунку відображається не вся сума, отримувати її повторно не потрібно. Повернення відбувається поетапно, тому решта коштів має надійти найближчим часом.

Також сума може повертатися частинами, якщо транспортну карту поповнювали кілька разів.

Наприклад, якщо було три поповнення, кошти за невикористані поїздки з кожного поповнення можуть відображатися окремо.

Тож якщо в "Київ Цифровому" поки видно не всю суму, варто зачекати - зарахування ще триває.

Скільки грошей повернуть

На гаменець застосунку перерахують саме вартість невикористаних поїздок за старим тарифом.

Якщо на транспортній карті було 10 поїздок по 6,5 гривні, то на "Мій Гаманець" зарахують 65 гривень. Ці гроші можна буде використати для оплати проїзду за чинними тарифами.

Читайте також, з 15 липня у Києві зросла вартість проїзду в комунальному транспорті у 3,7 рази. За разову поїздку у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та фунікулері тепер доводиться платити 30 гривень.

Раніше ми писали про те, що з 1 серпня у київських маршрутках також підвищилась вартість проїзду до 25 гривень. На такий крок перевізників підштовхнуло подорожчанням пального, запчастин та обслуговування транспорту, а ще - дефіцит водіїв.

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