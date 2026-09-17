Средства за неиспользованные поездки возвращают в "Киев Цифровой" постепенно: когда ждать всю сумму

Средства за неиспользованные поездки в общественном транспорте по старым тарифам постепенно возвращаются на транспортные карточки в приложении "Киев Цифровой". Все суммы должны отразиться ориентировочно до конца этой недели - до 20 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram .

Средства возвращают постепенно

Если в приложении отображается не вся сумма, получать ее повторно не нужно. Возвращение происходит поэтапно, поэтому остальные средства должны поступить в ближайшее время.

Также сумма может возвращаться по частям, если транспортную карту пополняли несколько раз.

Например, если было три пополнения, средства за неиспользованные поездки по каждому пополнению могут отражаться отдельно.

Так что если в "Киев Цифровом" пока видна не вся сумма, стоит подождать - зачисление еще продолжается.

Сколько денег вернут

На кошелек приложения перечислят именно стоимость неиспользованных поездок по старому тарифу.

Если на транспортной карте было 10 поездок по 6,5 гривны, то на "Мой Кошелек" зачислят 65 гривен. Эти деньги можно использовать для оплаты проезда по действующим тарифам.