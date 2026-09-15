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Киянам повернуть гроші за невикористані поїздки за старим тарифом

12:49 15.09.2026 Вт
2 хв
Гроші мають зарахувати протягом тижня
aimg Тетяна Веремєєва
Киянам повернуть гроші за невикористані поїздки за старим тарифом Фото: Транспортна карта в застосунку "Київ Цифровий" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Киянам, у яких після зміни тарифів залишилися невикористані поїздки, придбані за старою ціною, автоматично перерахують їхню вартість на баланс транспортної карти в застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Йдеться про поїздки, які залишилися на картці після 14 вересня включно. Кошти мають зарахувати на "Мій Гаманець" протягом тижня.

Скільки грошей повернуть

На баланс перерахують саме вартість невикористаних поїздок за старим тарифом.

Наприклад, якщо на транспортній карті залишилося 10 поїздок, придбаних по 6,5 гривні, на "Мій Гаманець" зарахують 65 гривень.

Ці гроші можна буде використати для оплати проїзду за чинними тарифами.

Зараз вартість однієї поїздки залежить від кількості придбаних поїздок:

  • 1-9 поїздок - 30 гривень;
  • 10-19 - 28,9 гривні;
  • 20-29 - 27,8 гривні;
  • 30-39 - 26,6 гривні;
  • 40-49 - 25,5 гривні;
  • 50 поїздок - 25 гривень.

Як використати гроші з "Мого Гаманця"

Щоб придбати поїздки за кошти, які зарахували на баланс, у застосунку "Київ Цифровий" потрібно:

  • відкрити "Транспортну карту";
  • вибрати потрібну картку;
  • перейти в "Мій Гаманець";
  • натиснути "Придбати поїздки".

Кошти з "Мого Гаманця" також можна використати безпосередньо у валідаторі - як із пластикової, так і з цифрової транспортної карти.

Якщо на картці немає придбаних поїздок, валідатор спише з "Мого Гаманця" 30 гривень за одну поїздку.

Нагадаємо, з 15 липня у столиці підвищили вартість проїзду в комунальному транспорті. Тепер поїздка у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та фунікулері коштує 30 гривень.

З 1 серпня також виросла вартість проїзду у київських маршрутках. На більшості маршрутів тариф зріс з 20 до 25 гривень, а перевізники пояснюють це подорожчанням пального, запчастин та обслуговування транспорту, а також дефіцитом водіїв.

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