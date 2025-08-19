Кошта закликав ЄС пришвидшитися з гарантіями для України, подібними до 5 статті НАТО

Країнам Європейського Союзу час пришвидшити роботу над гарантіями безпеки для України, подібними до 5 статті НАТО.
Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта після онлайн-засідання лідерів ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Зараз саме час пришвидшити нашу практичну роботу щодо запровадження гарантій, подібних до статті 5 НАТО, з подальшою участю Сполучених Штатів", - сказав Кошта.
При цьому, за його словами, українські військові мають бути "першою лінією оборони".
Кошта сказав, що головною гарантією безпеки - ключовою темою обговорення після переговорів президента США Дональда Трампа з главою кремля Володимиром Путіним - має бути наявність в України Збройних сил, здатних захищати її суверенітет.
Він також торкнувся необхідності просування тристоронніх переговорів, у яких братимуть участь Трамп, Путін та президент України Володимир Зеленський, а також членства України в ЄС.
Стаття 5 Північноатлантичного договору є ключовим принципом НАТО, що визначає колективну оборону.
Вона проголошує, що збройний напад на одну або кілька країн-членів Альянсу в Європі чи Північній Америці вважається нападом на всіх членів. У такому разі кожна країна-член зобов'язана надати допомогу тій, що зазнала нападу, вживаючи заходів, які вважатиме за необхідне, включаючи застосування збройної сили.
Уперше в історії НАТО застосування положення статті 5 вимагали після терористичних нападів на США 11 вересня 2001 року.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна наполягає на реальних гарантіях безпеки, які працюватимуть на практиці, так само як стаття 5 НАТО.
Водночас президент США Дональд Трамп вважає, що НАТО не має бути частиною гарантій безпеки для України.
За інформацією ЗМІ, Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО.
Сьогодні американський лідер заявив, що американських військ в Україні не буде, а гарантії безпеки для раїни забезпечить Європа.