Кошта призвал ЕС ускориться с гарантиями для Украины, подобными 5 статье НАТО

Что известно о 5 статье Североатлантического договора

Статья 5 Североатлантического договора является ключевым принципом НАТО, определяющим коллективную оборону.

Она провозглашает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов Альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех членов. В таком случае каждая страна-член обязана оказать помощь той, которая подверглась нападению, принимая меры, которые сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы.

Впервые в истории НАТО применения положения статьи 5 требовали после террористических нападений на США 11 сентября 2001 года.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности, которые будут работать на практике, так же как статья 5 НАТО.

В то же время президент США Дональд Трамп считает, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности для Украины.

По информации СМИ, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.

Сегодня американский лидер заявил, что американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности для Украины обеспечит Европа.