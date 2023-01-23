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Коррупционный скандал в министерствах. В Раде ждут жестких решений от Кабмина

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Киев, Понедельник 23 января 2023 10:51
Коррупционный скандал в министерствах. В Раде ждут жестких решений от Кабмина Фото: в Раде ждут решений от Кабмина из-за коррупционных скандалов в правительстве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Верховной Раде ожидают решений от правительства из-за коррупционных скандалов в министерствах. Нардепы призывают провести расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления в партии "Слуга народа".

Политическая сила призывает правоохранительные и антикоррупционные органы провести расследование коррупционных действий чиновников отдельных министерств.

"Обращаемся к руководителям правительства, министерствам и ведомствам: ваша политическая реакция на факты должна соответствовать принципу нулевой толерантности к коррупции, быть быстрой, жесткой и однозначной", - говорится в сообщении.

Напомним, СМИ опубликовали информацию о закупке продуктов для военных по якобы завышенным ценам. В Минобороны отреагировали и заявили, что инициировали проверку и обратились в СБУ.

Также недавно мы сообщали о задержании заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктур Василия Лозинского. Позже выяснилось, что чиновник причастен к коррупционной афере с хищением государственных средств. Его разоблачили на взятке в размере 400 тысяч долларов.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктур уволило Лозинского с должности, а в ведомстве инициировали проверки.

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