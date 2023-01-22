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Кубраков доручив провести перевірки у Мінрегіоні після викриття Лозинського

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Київ, Неділя 22 січня 2023 14:43
Кубраков доручив провести перевірки у Мінрегіоні після викриття Лозинського Фото: міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков
Автор: Наталія Юрченко

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктур проведуть перевірки після викриття хабарницької схеми, до якої причетний заступник міністра Василь Лозинський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу відомства Олександра Кубракова в Facebook.

"Я дав доручення команді міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги", - зазначив Кубраков.

Хабарницька афера

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляло про затримання Василя Лозинського.

Пізніше в уряді підтвердили, що правоохоронці підозрюють заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури у розкраданні бюджетних коштів.

Сьогодні НАБУ повідомило деталі хабарницької афери, до якої причетний Лозинський. Виявилося, що чиновники привласнили частину державних коштів, які призначалися для відновлення об‘єктів критичної інфраструктури.

Посадовці укладали з підприємцями договори за завищеними цінами, а різницю забирали собі. Таким чином Лозинського викрили на хабарі у 400 тисяч доларів.

Сьогодні стало відомо, що Лозинського звільнили з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктур.

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МІУ Олександр Кубраков
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