Корупційна схема в енергетиці: НАБУ оприлюднило нові плівки з участю Міндіча

Корупція в енергетиці

Нагадаємо, вчора стало відомо, що НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного держпідприємства "Енергоатом".

За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від постачальників "відкати" у розмірі 10-15% від суми контрактів, що дозволяло їм зберігати статус контрагентів і уникати блокування платежів.

До складу угруповання входили високопоставлені чиновники та бізнесмени. За інформацією джерел РБК-Україна, серед фігурантів - колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

Корупційна група контролювала ключові процеси в компанії - від призначення керівників до розподілу фінансів, фактично керуючи підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн через довірених осіб без офіційних повноважень.

Як зазначили у НАБУ, фігуранти також займалися легалізацією незаконно отриманих коштів, для чого створили окрему структуру.

Також повідомлялось, що детективи провели обшуки у Міндіча та Галущенка.

