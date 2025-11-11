Коррупционная схема в энергетике: НАБУ обнародовало новые пленки с участием Миндича

Коррупция в энергетике

Напомним, вчера стало известно, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая фактически контролировала деятельность стратегического госпредприятия "Энергоатом".

По данным следствия, участники схемы систематически получали от поставщиков "откаты" в размере 10-15% от суммы контрактов, что позволяло им сохранять статус контрагентов и избегать блокировки платежей.

В состав группировки входили высокопоставленные чиновники и бизнесмены. По информации источников РБК-Украина, среди фигурантов - бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и действующий министр юстиции Герман Галущенко.

Коррупционная группа контролировала ключевые процессы в компании - от назначения руководителей до распределения финансов, фактически управляя предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн через доверенных лиц без официальных полномочий.

Как отметили в НАБУ, фигуранты также занимались легализацией незаконно полученных средств, для чего создали отдельную структуру.

Также сообщалось, что детективы провели обыски у Миндича и Галущенко.

