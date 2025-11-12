Корупція в "Енергоатомі": суд обрав запобіжний захід виконавчому директору Басову

Згідно з рішенням суду, Басову обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою або альтернатива - застава у розмірі 40 мільйонів гривень.

У матеріалах розслідування НАБУ та САП він фігурує під кодовим ім’ям "Тенор". За даними слідства, саме Басов нібито координував тіньову схему, контролюючи закупівлі та фінансові операції "Енергоатому".

Прокуратура клопотала про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 45 мільйонів 420 тисяч гривень. Прокурор також зазначав, що є ризик впливу на слідство

Перед початком судового засідання Басов від коментарів утримався.

Що відомо про Басова

Дмитро Басов - колишній керівник управління Генеральної прокуратури, що займалося розслідуванням злочинів організованих груп, а також ексспівробітник Фонду держмайна. Згодом він обійняв посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в державній компанії "Енергоатом".

У 2019 році Басова звільнили з Генпрокуратури. За даними ЗМІ, це відбулося на тлі низки корупційних скандалів. Втім, посадовець оскаржив звільнення в суді, поновився на посаді та отримав понад 2,5 млн гривень компенсації за нібито вимушений прогул.

Після призначення в "Енергоатомі" родина Басова помітно збагатилася. Згідно з даними з реєстру нерухомості, у 2024 році його дружина Наталія Басова стала власницею квартири площею 70 квадратних метрів у престижному житловому комплексі White Lines у Києві.

Журналісти також зазначають, що за останні роки дружина чиновника витратила близько 360 тисяч доларів на придбання елітних активів - зокрема квартири (127 кв. м) у "Французькому кварталі" вартістю не менше 140 тисяч доларів, а також кількох автомобілів Mercedes GLE 300D, Range Rover і Mercedes GLC 220D. При цьому її офіційні доходи не пояснюють походження цих коштів. Напередодні купівлі нерухомості подружжя офіційно розлучилося.