Коррупция в "Энергоатоме": суд избрал меру пресечения исполнительному директору Басову

Согласно решению суда, Басову избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей или альтернатива - залог в размере 40 миллионов гривен.

В материалах расследования НАБУ и САП он фигурирует под кодовым именем "Тенор". По данным следствия, именно Басов якобы координировал теневую схему, контролируя закупки и финансовые операции "Энергоатома".

Прокуратура ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 45 миллионов 420 тысяч гривен. Прокурор также отмечал, что есть риск влияния на следствие

Перед началом судебного заседания Басов от комментариев воздержался.

Что известно о Басове

Дмитрий Басов - бывший руководитель управления Генеральной прокуратуры, занимавшегося расследованием преступлений организованных групп, а также экс-сотрудник Фонда госимущества. Впоследствии он занял должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в государственной компании "Энергоатом".

В 2019 году Басова уволили из Генпрокуратуры. По данным СМИ, это произошло на фоне ряда коррупционных скандалов. Впрочем, чиновник обжаловал увольнение в суде, восстановился в должности и получил более 2,5 млн гривен компенсации за якобы вынужденный прогул.

После назначения в "Энергоатоме" семья Басова заметно обогатилась. Согласно данным из реестра недвижимости, в 2024 году его жена Наталья Басова стала владелицей квартиры площадью 70 квадратных метров в престижном жилом комплексе White Lines в Киеве.

Журналисты также отмечают, что за последние годы жена чиновника потратила около 360 тысяч долларов на приобретение элитных активов - в частности квартиры (127 кв. м) во "Французском квартале" стоимостью не менее 140 тысяч долларов, а также нескольких автомобилей Mercedes GLE 300D, Range Rover и Mercedes GLC 220D. При этом ее официальные доходы не объясняют происхождение этих средств. Накануне покупки недвижимости супруги официально развелись.