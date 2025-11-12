Коррупция в "Энергоатоме": суд избрал меру пресечения исполнительному директору Басову

Высший антикоррупционный суд 12 ноября избрал меру пресечения исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову. Его подозревают в масштабных хищениях.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Согласно решению суда, Басову избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей или альтернатива - залог в размере 40 миллионов гривен.
В материалах расследования НАБУ и САП он фигурирует под кодовым именем "Тенор". По данным следствия, именно Басов якобы координировал теневую схему, контролируя закупки и финансовые операции "Энергоатома".
Прокуратура ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 45 миллионов 420 тысяч гривен. Прокурор также отмечал, что есть риск влияния на следствие
Перед началом судебного заседания Басов от комментариев воздержался.
Дмитрий Басов - бывший руководитель управления Генеральной прокуратуры, занимавшегося расследованием преступлений организованных групп, а также экс-сотрудник Фонда госимущества. Впоследствии он занял должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в государственной компании "Энергоатом".
В 2019 году Басова уволили из Генпрокуратуры. По данным СМИ, это произошло на фоне ряда коррупционных скандалов. Впрочем, чиновник обжаловал увольнение в суде, восстановился в должности и получил более 2,5 млн гривен компенсации за якобы вынужденный прогул.
После назначения в "Энергоатоме" семья Басова заметно обогатилась. Согласно данным из реестра недвижимости, в 2024 году его жена Наталья Басова стала владелицей квартиры площадью 70 квадратных метров в престижном жилом комплексе White Lines в Киеве.
Журналисты также отмечают, что за последние годы жена чиновника потратила около 360 тысяч долларов на приобретение элитных активов - в частности квартиры (127 кв. м) во "Французском квартале" стоимостью не менее 140 тысяч долларов, а также нескольких автомобилей Mercedes GLE 300D, Range Rover и Mercedes GLC 220D. При этом ее официальные доходы не объясняют происхождение этих средств. Накануне покупки недвижимости супруги официально развелись.
Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой 10 ноября сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании НАЭК "Энергоатом".
По данным следствия, предприятие фактически контролировала организованная преступная группа. Ее участники требовали от подрядчиков "откаты" в размере 10-15% от суммы заключенных контрактов.
В НАБУ установили, что незаконно полученные средства легализовали через офис в центре Киева. Как выяснили детективы, это помещение принадлежит семье экс-нардепа Андрея Деркача.
На фоне расследования президент Владимир Зеленский отметил, что очистка "Энергоатома" от коррупции является одной из ключевых задач государства. Впоследствии стало известно, что наблюдательный совет компании инициировал проведение специального заседания из-за коррупционного скандала в энергетической сфере.
После этого первый вице-премьер Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет Министров принял решение о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". А сегодня стало известно, что Камин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.
Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.