Кортеж премьер-министров Бельгии и Британии попал в ДТП

Фото: Тереза Мэй и Шарль Мишель (GettyImages)

В результате пострадали два полицейских, сопровождавших колонну на мотоциклах

В пятницу, 9 ноября, в Бельгии кортеж премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и премьера Бельгии Шарля Мишеля попал в ДТП, в результате пострадали двое бельгийских полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как сообщается, водитель нарушил движение кортежа Терезы Мэй и ее бельгийского коллеги на автостраде. В результате пострадали два полицейских, сопровождавших колонну на мотоциклах.

В правительстве Бельгии исключили нападение на кортеж.

"Это был невнимательный водитель", - сказал представитель пресс-службы премьер-министра Бельгии.

Отметим, ранее сообщалось, что сегодня, 9 ноября, в Киеве на большой окружной дороге произошло ДТП с участием автомобиля народного депутата Сергея Лещенко. После столкновения грузовик съехал в кювет и перевернулся.

Также напомним, в Харьковской области водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин. Предварительно, водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.