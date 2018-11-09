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Кортеж прем'єр-міністрів Бельгії та Британії потрапив у ДТП

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 17:08
Фото: Тереза Мей і Шарль Мішель (GettyImages)
Фото: Тереза Мей і Шарль Мішель (GettyImages)

В результаті постраждали двоє поліцейських, що супроводжували колону на мотоциклах

У п'ятницю, 9 листопада, в Бельгії кортеж прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей і прем'єра Бельгії Шарля Мішеля потрапив у ДТП, в результаті постраждали двоє бельгійських поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як повідомляється, водій порушив рух кортежу Терези Мей і її бельгійського колеги на автостраді. В результаті постраждали двоє поліцейських, що супроводжували колону на мотоциклах.

В уряді Бельгії виключили напад на кортеж.

"Це був неуважний водій", - сказав представник прес-служби прем'єр-міністра Бельгії.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 9 листопада, у Києві на великій кільцевій дорозі сталася ДТП за участю автомобіля народного депутата Сергія Лещенка. Після зіткнення вантажівка з'їхала в кювет і перекинувся.

Також нагадаємо, в Харківській області водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків. Попередньо, водій автомобіля на пішохідному переході збив двох чоловіків віком 31 та 43 років. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці аварії.

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