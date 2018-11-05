Под Харьковом водитель сбил двух мужчин на пешеходном переходе

Фото: авария (УНИАН)

Под Харьковом произошло смертельное ДТП

В Харьковской области водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацполиции.

Как отмечается, авария произошла на трассе в пгт Солоницевка Дергачевского района.

Предварительно, водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.

Так, по адресу работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области на автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария.

Таким образом, два пассажира легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовиком и еще одной легковой машиной. Водитель второй легковой машины и водитель лесовоза не пострадали.