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Под Харьковом водитель сбил двух мужчин на пешеходном переходе

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 23:16
Фото: авария (УНИАН)
Фото: авария (УНИАН)

Под Харьковом произошло смертельное ДТП

В Харьковской области водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нацполиции.

Как отмечается, авария произошла на трассе в пгт Солоницевка Дергачевского района.

Предварительно, водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.

Так, по адресу работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области на автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария.

Таким образом, два пассажира легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовиком и еще одной легковой машиной. Водитель второй легковой машины и водитель лесовоза не пострадали.

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