В полиции сообщили подробности ДТП с участием Лещенко

Фото: Сергей Лещенко (facebook.com radaprogram)

Решается вопрос о правовой квалификации события

На данный момент полиция решает вопрос о правовой квалификации дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием нардепа Сергея Лещенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служуб Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, авария произошла сегодня на Большой Кольцевой дороге в Киеве, где автомобиль нардепа столкнулся с грузовиком МАН.

"В результате столкновения телесные повреждения получила и госпитализирована пассажирка легковушки, после оказания помощи ее отпустили. Народному депутату, который находился за рулем, и водителю МАН врачи оказали помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время материалы по факту ДТП с Лещенко зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос о правовой квалификации события.

Фото: место ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 23 октября на бульваре Леси Украинский автокран протаранил почти два десятка автомобилей, в результате аварии есть пострадавший.

Также сообщалось, что в Киеве автомобиль въехал в фонарный столб, в результате чего погибли два человека. Инцидент произошел на проспекте Ватутина.