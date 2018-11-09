В Киеве нардеп Лещенко попал в аварию

Фото: место происшествия (facebook.com/leshchenko)

После столкновения грузовик съехал в кювет и перевернулся

В Киеве на большой окружной дороге произошло ДТП с участием автомобиля народного депутата Сергея Лещенко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook нардепа.

Лещенко отметил, что водитель грузовика не пострадал.

"Моя помощница, с которым мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга", - отметил нардеп.

Фото: ДТП (facebook.com/leshchenko.ukraine)

После столкновения грузовик съехал в кювет и перевернулся. Сейчас на месте ДТП работают медики.

"Оказывают помощь водителю грузовика", - сообщили очевидцы.

Отметим, ранее в Харькове на улице Полтавский Шлях водитель "ВАЗ" допустил столкновение с пассажирским автобусом. Информация внесена в Журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Состояние здоровья и травмы пострадавших уточняются.

Также напомним, в Харьковской области водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин. Предварительно, водитель автомобиля на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.