Коронавирусом вне Китая заразились больше тысячи человек, - ВОЗ

Иллюстративное фото (Greg Baker/AFP)

Новым типом вируса инфицировались 1076 человек в 26 странах

За пределами Китая зарегистрировано 1076 случаев заболевания новым коронавирусом COVID-19 в 26 странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса, сегодня известно о 7 смертельных случаях от коронавируса за пределами Китая.

В частности, за последние сутки 5 новых случаев заражения произошло в Иране, из которых 2 были летальными.

В целом, по словам главы ВОЗ, от коронавируса умер 2121 человек. Всего новым типом вируса инфицировались 74 тыс. 675 человек.

Напомним, ранее за один день в Южной Корее было подтверждено 53 новых случая заболевания новым типом коронавируса COVID-19, в результате чего общее число больных достигло 104 человек. Также власти страны сообщили о первой смерти от инфекции.

Также РБК-Украина сообщало, что на круизном лайнере Diamond Princess подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество инфицированных на лайнере составляет 621 человек.