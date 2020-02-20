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В Южной Корее подтвердили 15 случаев заражения коронавирусом

Новости » В мире     20.02.2020 - 16:28
В Южной Корее подтвердили 15 случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (Reuters)

Все случаи были зафиксированы в больнице

Власти Южной Кореи заявили о 15 случаях инфицирования коронавирусом COVID-19 в больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Ранее сообщалось, что за один день в Южной Корее было подтверждено 53 новых случая заболевания коронавирусом, в результате чего общее число больных достигло 104 человек.

Также власти страны сообщили о первой смерти от инфекции.

Мэр южнокорейского города Тэгу сегодня призвал жителей города не выходить из домов. Отметим, что население города составляет 2,5 млн человек.

Рекомендации были озвучены после того, как юго-восточный город и близлежащие населенные пункты сообщили о 35 дополнительных случаях заражения новым коронавирусом. В местных органах здравоохранения сообщили, что 28 из этих пациентов ходили на церковные службы вместе с пациентом, у которого коронавирус выявили ранее.

Также РБК-Украина сообщало, что в Китае количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, выросло до 2 118 человек.

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