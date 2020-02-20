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В Южной Корее зафиксировали первую смерть от коронавируса

Новости » Общество     20.02.2020 - 11:30
В Южной Корее зафиксировали первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (pixabay)

За один день в стране было подтверждено 53 новых случая коронавируса

В Южной Корее зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. Об этом заявили в Центре контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея, передает Yonhap.

Кроме того, за один день в стране было подтверждено 53 новых случая коронавируса, в результате чего общее число больных достигло 104.

Отметим, мэр южнокорейского города Тэгу призвал жителей города не выходить из домов, в связи с новым всплеском коронавируса. Сообщается, что всего в городе проживает 2,5 млн человек.

Рекомендации были озвучены после того, как юго-восточный город и близлежащие населенные пункты сообщили о 35 дополнительных случаях заражения новым коронавирусом.

В местных органах здравоохранения сообщили, что 28 из этих пациентов ходили на церковные службы вместе с пациентом, у которого коронавирус выявили ранее.

Напомним, в Китае количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, выросло до 2 118 человек.

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