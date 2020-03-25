Коронавирусом за границей заразились 18 украинцев, - Минздрав

Иллюстративное фото (flickr)

В разных странах мира на карантине находятся 152 украинца

За пределами Украины коронавирус подтвердили у 18 украинцев. Об этом во время брифинга сообщил представитель Министерства здравоохранения, передает корреспондент РБК-Украина.

В Минздраве отметили, что все инфицированные граждане находятся за пределами Украины.

"Относительно ситуации в мире. По информации МИД, коронавирусной инфекцией за границей инфицировано 18 украинцев. Подчеркиваю, они находятся за пределами территории Украины", - сообщили в Минздраве.

В целом, в разных странах мира на карантине находятся 152 украинцы. Еще 6 соотечественников (1 - в Польше, 1 - в Италии и 4 - в Японии) излечились от вируса.

Напомним, в Украине известно о 113 случаях заражения коронавирусом COVID-19.

В частности, первые случаи инфицирования произошли в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях. Также сообщалось о четвертом летальном случае от инфекции в Тернопольской области.

О том, что происходит в Украине и мире из-за угрозы коронавируса – в материале РБК-Украина.