Минздрав: в Украине зафиксировано 113 случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выявлены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях

В Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 29 новых случаев.

"По данным ЦОС (Центра общественного здоровья), по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев", - говорится в сообщении.

Кроме того, первые случаи заражения были зафиксированы еще в четырех областях Украины - Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской.

В общем, география распространения коронавируса по регионам выглядит так:

Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;

г. Киев - 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток)

Киевская область - 22 случая (из них 7 в течение последних суток)

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев;

Тернопольская область - 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);

Запорожская область - 2 случая (обнаружены за последние сутки)

Днепропетровская область - 2 случая;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;

Львовская область - 2 случая;

Волынская область - 1 случай (выявлено за последние сутки);

Донецкая область - 1 случай;

Луганская область - 1 (выявлено за последние сутки)

Одесская область - 1 (выявлено за последние сутки)

Черкасская область - 1 случай.

Напомним, ранее сообщалось, что в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи от коронавируса умер мужчина. При этом в Минздраве пока не подтвердили данный случай.

Также РБК-Украина писало, что в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом священником.