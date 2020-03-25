Коронавірусом за кордоном заразилися 18 українців, - МОЗ

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У різних країнах світу на карантині знаходяться 152 українці

За межами України коронавірус підтвердили у 18 українців. Про це під час брифінгу повідомив представник Міністерства охорони здоров’я, передає кореспондент РБК-Україна.

У МОЗ зазначили, що всі інфіковані громадяни знаходяться за межами України.

"Щодо ситуації в світі. За інформацією МЗС, коронавірусною інфекцією за кордоном інфіковано 18 українців. Наголошую, вони перебувають за межами території України", - повідомили в МОЗ.

Загалом у різних країнах світу на карантині знаходяться 152 українці. Ще 6 співвітчизників (1 у Польщі, 1 в Італії та 4 в Японії) вилікувалися від вірусу.

Нагадаємо, в Україні офіційно підтверджено 113 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Зокрема, перші випадки інфікування відбулись у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях. Також повідомлялося про четвертий летальний випадок від інфекції у Тернопільській області.

Про те, що відбувається в Україні та світі через загрозу коронавірусу – у матеріалі РБК-Україна.