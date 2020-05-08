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Во Франции зарегистрировано 178 смертей от коронавируса за сутки

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 10:58
Во Франции зарегистрировано 178 смертей от коронавируса за сутки
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Всего в стране от вируса умерли почти 26 тыс. человек

Во Франции фиксируют снижение летальных случаев от коронавируса третий день подряд, и сегодня это число составляет 178. Об этом сообщает France24.

Как сообщается, в стране за последние сутки наблюдается снижение количества заражений и летальных случаев, вызванных пандемией коронавируса. Так, в стране за последние сутки лабораторно подтверждено 728 новых случаев инфицирования, что на 211 меньше чем накануне. Кроме того, во Франции за последние 24 часа зарегистрировано 178 смертей, в среду это число составляло 278, а во вторник 330.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 137 779 случаев заражения коронавирусом, из них 25 987 человек умерли.

Напомним, РБК-Украина вчера сообщало, что по данным Французского агентства общественного здравоохранения, суточное число смертей от коронавируса во Франции выросла на 278.

Также, сенат Франции в первом чтении проголосовал за проект закона о продлении до 10 июля чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом. Законопроект поддержали 240 депутатов, "против" высказались 25 членов парламента. Еще 80 воздержались от голосования.

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