В Украине заболели коронавирусом еще два пограничника

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Сейчас под наблюдением медиков находятся более 300 пограничников

В течение последних 24 часов коронавирусную инфекцию обнаружили у двух украинских пограничников из Закарпатской и Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, за прошедшие сутки было зарегистрировано два новых случая заболевания представителей Государственной пограничной службы Украины из Закарпатской и Сумской области. Сейчас под наблюдением медиков находятся свыше 300 пограничников, которые контактировали с больными.

За все время в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 4 военнослужащих, и еще 16 человек продолжают лечение.

Как отмечается, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди пограничников в Госпогранслужбе изменили графики работы, чтобы уменьшить количество физических контактов. Максимально используются возможности дистанционной формы, телефонной и видео-селекторной связи и т. п.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственной пограничной службе Украины выздоровели еще трое сотрудников от коронавируса COVID-19.

Вместе с тем, за рубежом на лечении от коронавирусной инфекции находятся 160 граждан Украины.