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ЕС предоставил украинским пограничникам средства защиты

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 15:52
ЕС предоставил украинским пограничникам средства защиты
Фото: средства защиты от ЕС (dpsu.gov.ua)

Пограничники получили первую часть пакета помощи

Консультативная миссия Европейского союза в Украине предоставила украинским пограничникам средства индивидуальной защиты в рамках помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, сегодня пограничники получили первую часть пакета поддержки от Евросоюза, а именно защитные перчатки и дезинфицирующие средства.

"Во время охраны государственной границы и, в частности, при осуществлении процедур оформления лиц, пересекающих границу, пограничники постоянно контактируют с гражданами, что повышает риск заражения коронавирусом. Поэтому, пока такая помощь крайне необходима охранникам границы", - подчеркнули в ГПСУ.

Отмечается, что полученные от Евросоюза защитные средства будут распределены между пограничниками, которые чаще контактируют с другими людьми, поэтому чаще должны использовать их в повседневной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине прибыл еще один самолет "Мрия" с медицинским грузом от Китая. В Офисе президента Украины сообщили, что самолет доставил в Украину более 320 тысяч защитных костюмов.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Верховной раде заслушали отчет Министерства здравоохранения по закупкам защитных костюмов для врачей. Отчет касался соблюдения законодательства при закупке, в частности обсуждалось возможное завышение цены.

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