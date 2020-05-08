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Коронавірусна інфекція підтвердилась ще у трьох прикордонників

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 12:11
Коронавірусна інфекція підтвердилась ще у трьох прикордонників
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Загалом у Державній прикордоній службі було виявлено 23 випадки інфікування хворобою

Станом на сьогодні ще у трьох працівників прикордонної служби підтвердилась коронавірусна інфекція. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, коронавірус був зафіксований у прикордонників з Закарпатської, Житомирської та Одеської області. Загалом у результаті тестування працівників Державної прикордонної служби було виявлено 23 випадки інфікування хворобою, з них одужали 4 особи та ще 19 продовжують лікування.

Крім того, під наглядом медиків перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб знаходяться на самоізоляції, решта ізольовані у підрозділах чи обсерваторіях.

Нагадаємо, Консультативна місія Європейського союзу в Україні надала українським прикордонникам засоби індивідуального захисту в рамках допомоги для боротьби з коронавірусом.

Також раніше повідомлялося, що за добу було зареєстровано два нових випадки захворювання коронавірусом у представників Державної прикордонної служби України з Закарпатської та Сумської області.

В Закарпатській області зафіксували спалах коронавірусу в школі-інтернат В Україну минулої доби евакуювали ще близько 800 людей з закордону 
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