Коронавірусна інфекція підтвердилась ще у трьох прикордонників

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Загалом у Державній прикордоній службі було виявлено 23 випадки інфікування хворобою

Станом на сьогодні ще у трьох працівників прикордонної служби підтвердилась коронавірусна інфекція. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, коронавірус був зафіксований у прикордонників з Закарпатської, Житомирської та Одеської області. Загалом у результаті тестування працівників Державної прикордонної служби було виявлено 23 випадки інфікування хворобою, з них одужали 4 особи та ще 19 продовжують лікування.

Крім того, під наглядом медиків перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб знаходяться на самоізоляції, решта ізольовані у підрозділах чи обсерваторіях.

Нагадаємо, Консультативна місія Європейського союзу в Україні надала українським прикордонникам засоби індивідуального захисту в рамках допомоги для боротьби з коронавірусом.

Також раніше повідомлялося, що за добу було зареєстровано два нових випадки захворювання коронавірусом у представників Державної прикордонної служби України з Закарпатської та Сумської області.