От коронавируса умерли уже более 800 человек

Число подтвержденных случаев заболеваний пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, во внутренних районах Китая достигло 37 тыс. 198, в том числе 811 человек скончались в результате этой болезни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

По состоянию на конец субботы, 6188 пациентов во внутренних районах Китая находятся в тяжелом состоянии, кроме того, было зафиксировано 28 тыс. 942 предполагаемых случая заражения коронавирусом нового типа.

В общей сложности 2649 человек были выписаны из больниц после выздоровления. Также было найдено 371 тыс. 905 человек, которые имели тесные контакты с больными.

Ранее сообщалось, что количество смертей в центральной провинции Китая Хубэй от вспышки коронавируса по состоянию на субботу возросло на 81.

РБК-Украина сообщало, что на сегодняшний день не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса.

Напомним, в Китае местные власти Шанхая запретили людям появляться в общественных местах без медицинских масок в связи с эпидемией нового коронавируса.