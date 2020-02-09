Від коронавіруса померли вже понад 800 осіб

Кількість підтверджених випадків захворювань пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу, у внутрішніх районах Китаю досягла 37 тис. 198, у тому числі 811 людина померла внаслідок цієї хвороби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

За станом на кінець суботи, 6188 пацієнтів у внутрішніх районах Китаю знаходяться у важкому стані, крім того, було зафіксовано 28 тис. 942 передбачуваних випадку зараження коронавірусом нового типу.

У цілому 2649 осіб були виписані з лікарень після одужання. Також було знайдено 371 тис. 905 осіб, які мали тісні контакти з хворими.

Раніше повідомлялося, що кількість смертей в центральній провінції Китаю Хубей від спалаху коронавіруса станом на суботу зросла на 81.

РБК-Україна повідомляло, що на сьогоднішній день не існує перевірених ефективних засобів лікування нового коронавіруса.

Нагадаємо, в Китаї місцева влада Шанхая заборонили людям з'являтися в громадських місцях без медичних масок у зв'язку з епідемією нового коронавіруса.