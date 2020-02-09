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Число жертв коронавируса приближается к 800

Новости » Общество     09.02.2020 - 02:04
Число жертв коронавируса приближается к 800
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

За день зафиксировали 81 новую смерть

Количество смертей в центральной провинции Китая Хубэй от вспышки коронавируса по состоянию на субботу возросло на 81, всего умерли 780 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Еще 2147 случае бв заболевания коронавирусом были обнаружены в Хубэй, эпицентре вспышки. Общее количество заболевших в провинции достигло 27 100.

Напомним, по состоянию на утро 8 февраля сообщалось, что число жертв коронавируса в Китае возросло до 722 человек.

Ранее сообщалось, что китайские государственные СМИ подтвердили смерть врача Ли Веньляна из города Ухань. Это тот самый врач, который первым обнаружил неизвестный ранее тип коронавируса и сообщил об этом властям. Ему сделали выговор и попросили "не распространять непроверенную информацию и не сеять панику".

Также РБК-Украина сообщало, что на сегодняшний день не существует проверенных эффективных средств лечения нового коронавируса.

Кроме того, в связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты.

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