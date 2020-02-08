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Власти Шанхая обязали всех носить маски из-за коронавируса

Новости » В мире     08.02.2020 - 16:17
Власти Шанхая обязали всех носить маски из-за коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere.com)

В случае отказа в отношении граждан будет начато разбирательство со стороны правоохранителей

В Китае местные власти Шанхая запретили людям появляться в общественных местах без медицинских масок в связи с эпидемией нового коронавируса. Об этом сообщает Xinhuanet.

Как отметили местные власти, в случае препятствования правоохранительные органы начнут строгое разбирательство в отношении таких граждан.

"Любой человек, прибывший в аэропорт, железнодорожный вокзал, междугородний автовокзал, остановку рельсового транспорта, а также находящийся в учреждениях здравоохранения, торговых центрах, супермаркетах и других общественных местах этого города, должен носить маску и не препятствовать измерению температуры. В случае отказа сотрудничать и нарушения порядка правоохранительные органы начнут строгое разбирательство", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 8 февраля, в мире лабораторно подтверждены 34 909 случаев заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV. Из них 724 закончились смертью. При этом 71% всех случаев инфицирования зафиксированы в одной провинции Китая - Хубэй.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в связи со вспышкой коронавируса мир столкнулся с хронической нехваткой средств индивидуальной защиты. ВОЗ отправляет наборы для тестирования вируса, а также маски, перчатки, респираторы и халаты во все страны.

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